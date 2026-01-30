Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 1Folge 7vom 30.01.2026
Folge 7: Buzz

25 Min.Ab 12

Aqua kann Akane gerade noch aufhalten, bevor sich das verzweifelte Mädchen von einer Brücke stürzt. Der Hass im Netz gegen sie ist völlig ausgeartet, sodass sie keinen anderen Ausweg mehr sieht. Aqua und die anderen überlegen nun, wie sie Akane helfen können.

ProSieben MAXX
