Oshi no Ko: Mein Star
Folge 8: Das erste Mal
24 Min.Folge vom 30.01.2026Ab 12
Akane kehrt ans Set zurück und wirkt plötzlich wie ein völlig neuer Mensch. Aqua kommt es so vor, als hätte das Mädchen Ais Ausstrahlung, da sie nun alle in ihren Bann zieht. Selbst Aqua ist von seinen Gefühlen gegenüber Akane verwirrt.
Genre:Anime, Drama, Musik
Produktion:JP, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Peppermint anime GmbH