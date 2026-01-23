Oshi no Ko: Mein Star
Folge 9: B-Komachi
26 Min.Folge vom 23.01.2026
Memcho will schon seit ihrer Kindheit ein Idol werden, und ihr Traum ist nun zum Greifen nah. Doch dann stellt sich heraus, dass sie einige Jahre älter ist, als sie angibt zu sein ...
Genre:Anime, Drama, Musik
Produktion:JP, 2023
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Peppermint anime GmbH