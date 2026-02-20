Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Oshi no Ko: Mein Star

Befreiung

ProSieben MAXXStaffel 2Folge 10vom 20.02.2026
Befreiung

BefreiungJetzt kostenlos streamen

Oshi no Ko: Mein Star

Folge 10: Befreiung

24 Min.Folge vom 20.02.2026Ab 12

Aqua findet heraus, dass er und Taiki Halbgeschwister sind. Nun möchte er mehr über ihren gemeinsamen Vater erfahren, der jedoch bereits seit mehreren Jahren verstorben ist. Währenddessen überlegen Ruby, Memcho und Kana, wie sie die Bekanntheit ihrer Gruppe weiter steigern können.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Oshi no Ko: Mein Star
ProSieben MAXX
Oshi no Ko: Mein Star

Oshi no Ko: Mein Star

Alle 2 Staffeln und Folgen