Oshi no Ko: Mein Star
Folge 2: Stille Post
24 Min.Folge vom 06.02.2026Ab 12
Die Schöpferin von "Tokyo Blade" sieht bei den Proben des Theaterstücks zu und ist von den talentierten Schauspielern begeistert. Was ihr jedoch weniger gefällt, ist das Skript. Sie bittet um eine vollständige Überarbeitung, doch bis zur Uraufführung des Stücks bleiben nur noch zwanzig Tage.
Genre:Anime, Drama, Musik
Produktion:JP, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Peppermint anime GmbH