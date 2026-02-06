Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Oshi no Ko: Mein Star

Neuschreiben

ProSieben MAXXStaffel 2Folge 3vom 06.02.2026
Neuschreiben

NeuschreibenJetzt kostenlos streamen

Oshi no Ko: Mein Star

Folge 3: Neuschreiben

27 Min.Folge vom 06.02.2026Ab 12

Ruby freut sich, dass sie endlich mit den berühmten Mädchen in ihrer Klasse mithalten kann. Aqua und Akane gehen derweil auf ein Date, da die Proben für "Tokyo Blade" unterbrochen sind, bis sich die Autorin Abiko mit den Verantwortlichen des Theaterstücks einigen kann.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Oshi no Ko: Mein Star
ProSieben MAXX
Oshi no Ko: Mein Star

Oshi no Ko: Mein Star

Alle 2 Staffeln und Folgen