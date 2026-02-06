Oshi no Ko: Mein Star
Folge 3: Neuschreiben
27 Min.Folge vom 06.02.2026Ab 12
Ruby freut sich, dass sie endlich mit den berühmten Mädchen in ihrer Klasse mithalten kann. Aqua und Akane gehen derweil auf ein Date, da die Proben für "Tokyo Blade" unterbrochen sind, bis sich die Autorin Abiko mit den Verantwortlichen des Theaterstücks einigen kann.
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Drama, Musik
Produktion:JP, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Peppermint anime GmbH