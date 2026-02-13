Oshi no Ko: Mein Star
Folge 4: Emotionales Schauspiel
24 Min.Folge vom 13.02.2026Ab 12
Abiko erklärt sich dazu bereit, mit GOA zusammenzuarbeiten, um das Skript für "Tokyo Blade" zu überarbeiten. Am Ende können sie sich auf ein Drehbuch einigen, das die Schauspieler nun zum Leben erwecken müssen.
Genre:Anime, Drama, Musik
Produktion:JP, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Peppermint anime GmbH