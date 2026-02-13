Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Oshi no Ko: Mein Star

Wachstum

ProSieben MAXXStaffel 2Folge 6vom 13.02.2026
Wachstum

WachstumJetzt kostenlos streamen

Oshi no Ko: Mein Star

Folge 6: Wachstum

26 Min.Folge vom 13.02.2026Ab 12

Melt kann mit seinen schauspielerischen Fähigkeiten nicht mit dem restlichen Cast von "Tokyo Blade" mithalten. Sowohl er selbst als auch der Produzent zweifeln an ihm. Aqua gibt dem Jungen Tipps, wie er sein schwaches Schauspiel am besten für sich nutzen kann.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Oshi no Ko: Mein Star
ProSieben MAXX
Oshi no Ko: Mein Star

Oshi no Ko: Mein Star

Alle 1 Staffeln und Folgen