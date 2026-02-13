Oshi no Ko: Mein Star
Folge 6: Wachstum
26 Min.Folge vom 13.02.2026Ab 12
Melt kann mit seinen schauspielerischen Fähigkeiten nicht mit dem restlichen Cast von "Tokyo Blade" mithalten. Sowohl er selbst als auch der Produzent zweifeln an ihm. Aqua gibt dem Jungen Tipps, wie er sein schwaches Schauspiel am besten für sich nutzen kann.
Genre:Anime, Drama, Musik
Produktion:JP, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Peppermint anime GmbH