Staffel 1Folge 1vom 05.04.2026
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"Oster-Reich" - Osterbräuche in Österreich
Folge 1: "Oster-Reich" - Osterbräuche in Österreich
46 Min.Folge vom 05.04.2026
Österreichs Osterbräuche sind vielfältig: Palmbuschen binden, mit Ratschen durch die Straßen ziehen, Speisen weihen, Osterfeuer entzünden oder die Wache am Heiligen Grab halten. Manche Traditionen sind fast in Vergessenheit geraten, andere – wie das "Greangehen" im Weinviertel – zählen seit 2019 zum Weltkulturerbe. Gerade am Ostermontag zeigt sich der lebendige Brauchcharakter, wenn Weinbauern in den Kellergassen Brot, Wein und Geselchtes servieren und Besucher Tradition und Genuss gemeinsam erleben. Bildquelle: ORF
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