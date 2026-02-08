Ostwind 4 - Aris AnkunftJetzt kostenlos streamen
Ostwind 4 - Aris Ankunft
Folge 1: Ostwind 4 - Aris Ankunft
Das Gut Kaltenbach droht in falsche Hände zu fallen. Um dies zu verhindern, müssen sich Maria, Sam und Herr Kaan auf die Hilfe der scheinbar netten Isabell verlassen. Als Mika ihren Hengst vor einem Feuer gerettet hat, ist sie schwer verletzt worden und liegt seither im Koma im Krankenhaus. Ostwind ist traumatisiert und verweigert sein Futter. Da bringt Fanny das Waisenkind Ari auf den Reiterhof. Mit ihrem Temperament sorgt Ari zwar für Unruhe, scheint mit Ostwind aber auch eine besondere Verbindung zu haben. Besetzung: Hanna Binke, Luna Paiano, Amber Bongard, Lilli Epply, ... Regie: Theresa von Eltz Drehbuch: Lea Schmidbauer Bildquelle: ORF/Constantin Film/SamFilm/Marc Reimann
