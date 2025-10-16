Zum Inhalt springenBarrierefrei
Otto beim KSK

Taktischer Nahkampf: Mann gegen Mann

Taktischer Nahkampf: Mann gegen Mann

Otto beim KSK

Folge 3: Taktischer Nahkampf: Mann gegen Mann

46 Min.Folge vom 16.10.2025Ab 12

Otto taucht tiefer in die Welt des KSK ein und stellt sich im Modularen Funktions- und Trainingszentrum der Herausforderung des taktischen Nahkampfs. Präzision, Schnelligkeit und mentale Stärke sind hier überlebenswichtig. Otto Bulletproof wird Zeuge einer kompromisslosen Ausbildung, die die Grenzen von Körper und Geist auslotet. Die Episode zeigt, wie schmerzhaft und fordernd die Ausbildung im direkten Kampf Mann gegen Mann ist.

Otto beim KSK
Otto beim KSK

Otto beim KSK

