Im Fadenkreuz: Umgang mit der WaffeJetzt kostenlos streamen
Otto beim KSK
Folge 4: Im Fadenkreuz: Umgang mit der Waffe
46 Min.Folge vom 23.10.2025Ab 12
Im Schießausbildungszentrum in Calw und einem Trainingszentrum in Georgia erlebt Otto, wie Elitesoldaten für den Ernstfall trainieren. Unter Extrembedingungen wird der präzise Umgang mit Waffen geübt. Taktisches Vorgehen in Gebäuden, blitzschnelle Reaktionen und perfekte Teamarbeit stehen auf dem Programm.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Otto beim KSK
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Bulletproof GmbH