JoynStaffel 1Folge 4vom 23.10.2025
46 Min.Folge vom 23.10.2025Ab 12

Im Schießausbildungszentrum in Calw und einem Trainingszentrum in Georgia erlebt Otto, wie Elitesoldaten für den Ernstfall trainieren. Unter Extrembedingungen wird der präzise Umgang mit Waffen geübt. Taktisches Vorgehen in Gebäuden, blitzschnelle Reaktionen und perfekte Teamarbeit stehen auf dem Programm.

