Der Mittelpunkt Afrikas - Verschollen im UrwaldJetzt kostenlos streamen
Otto Bulletproof - Facing the Unknown
Folge vom 10.01.2025: Der Mittelpunkt Afrikas - Verschollen im Urwald
44 Min.Folge vom 10.01.2025Ab 12
Otto „Bulletproof“ hat es mit dem Boot und dem Geländewagen bis zur Stadt Ouésso geschafft. Nach der Überfahrt mit der Fähre geht es auf Sandpisten in den immer dichter werdenden Dschungel. In dem kleinen Dorf Bandza, benötigt der Survival-Experte die Genehmigung des Dorfältesten, um seine Expedition fortsetzen zu dürfen. Auf der letzten Etappe erschweren tropische Regengüsse das Fortkommen. Und dann wird auch noch das Trinkwasser knapp. Können sich Otto und sein Begleiter trotzdem mit einer Tafel am geografischen Mittelpunkt Afrikas verewigen?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokusoap, Reise
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.