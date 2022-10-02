Outback Opal Hunters - Edelsteinjagd in Australien
Folge vom 02.10.2022: Nach der Sintflut
44 Min.Folge vom 02.10.2022Ab 12
James Caruana hat sich beim Rodeo am Bein verletzt. Deshalb sind Jaymin Sullivan und Noah McDonough beim Saisonstart auf sich allein gestellt. Die „jungen Wilden“ haben sich in Australien hohe Ziele gesetzt. Sie wollen in ihrer Opal-Mine 150 000 Dollar erwirtschaften. Aber die Zukunft des Trios ist ungewiss. Chris Cheal und sein Team kämpfen sich unterdessen mühsam auf einer Schlammpiste vorwärts. Die Schatzsucher:innen haben auf ihrem Claim viel Geld in neues Equipment investiert. Aber dann wurden sie in Down Under von starken Regenfällen ausgebremst.
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Genre:Dokumentation, Reality, im Freien/Outdoor
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 5-8: Warner Bros. Discovery, Inc.