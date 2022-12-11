Outback Opal Hunters - Edelsteinjagd in Australien
Folge vom 11.12.2022: Ein staubiger Tag
44 Min.Folge vom 11.12.2022Ab 12
Mark I'Anson und seine Mitstreiter tragen auf ihrem Claim eine riesige Abraum-Halde ab. Dabei sehen die Edelstein-Jäger kaum die eigene Hand vor Augen. Denn auf dem Areal breitet sich überall Feinstaub aus. Der Wind bläst die Partikel auch in die Schwarzlicht-Anlage des Teams. Bekommen die Schatzsucher das Problem in den Griff? Die „Mooka-Boys“ suchen derweil im Outback nach einem verborgenen Minenschacht. Und die Tarantos schwingen in Australien den Schraubenschlüssel. Die Kette des Baggers sitzt fest, denn die Maschine stand zu lange im Wasser.
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Genre:Dokumentation, Reality, im Freien/Outdoor
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 3, Season 5-8: Warner Bros. Discovery, Inc.