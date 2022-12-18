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Outback Opal Hunters - Edelsteinjagd in Australien

Schürfen im Eigenheim

DMAXFolge vom 18.12.2022
Schürfen im Eigenheim

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Outback Opal Hunters - Edelsteinjagd in Australien

Folge vom 18.12.2022: Schürfen im Eigenheim

44 Min.Folge vom 18.12.2022Ab 12

Greg Scully und Scott Stevens öffnen auf dem „Shell Patch“-Opalfeld einen abgesperrten Tunneleingang. In dem weitverzweigten Labyrinth kann man leicht die Orientierung verlieren, denn die unterirdischen Gänge erstrecken sich über viele Kilometer. Die Brüder Mickey und Joe Taranto verladen derweil ihre Maschinen und ihre Ausrüstung auf einen Tieflader, denn die Edelstein-Jäger ziehen an einen anderen Standort um. Der Weg zur Mine führt über eine holprige Schotterpiste. Und Mike Coon ersteigert in Down Under ein typisches „Coober Pedy“-Eigenheim.

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