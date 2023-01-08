Outback Opal Hunters - Edelsteinjagd in Australien
Folge vom 08.01.2023: Aufbruch in neue Tiefen
44 Min.Folge vom 08.01.2023Ab 12
Les Walsh und Rod Manning setzen mit einem mobilen Bohrturm alles auf eine Karte. Aber die 20 Tonnen schwere Leihgabe ist schon 40 Jahre alt und die „Buschmänner“ haben noch nie zuvor mit so einem Gerät gearbeitet. Die Schatzsucher müssen den Oldtimer reparieren, bevor sie mit der Arbeit loslegen. Chris Cheal und seine Söhne versuchen unterdessen mit zwei Baggern und zwei Waschtrommeln ihr Glück. Noch haben sich die hohen Investitionen der Edelstein-Jäger nicht ausgezahlt. Und die „Mooka-Boys“ suchen in Down Under nach einer verlassenen Mine.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Reality, im Freien/Outdoor
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 3-8: Warner Bros. Discovery, Inc.