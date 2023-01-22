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Outback Opal Hunters - Edelsteinjagd in Australien

Verheißungsvolles Land

DMAXFolge vom 22.01.2023
Verheißungsvolles Land

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Outback Opal Hunters - Edelsteinjagd in Australien

Folge vom 22.01.2023: Verheißungsvolles Land

45 Min.Folge vom 22.01.2023Ab 12

Rod Manning und sein Partner Les Walsh versuchen in Australien in einen alten Minenschacht vorzudringen. Dabei müssen sich die Edelsteinjäger gut absichern, damit sie bei einem Fehltritt nicht in die Tiefe stürzen. Und dann schlägt unter Tage plötzlich das Sauerstoff-Messgerät Alarm. Die „Durchstarter“ suchen derweil in Lightning Ridge nach seltenen Nobby-Opalen. Dabei hoffen James Caruana und Jaymin Sullivan auf die Unterstützung der Claim-Eigentümerin Hannah McMillan. Und die „Schwarzlicht-Crew“ kämpft in Coober Pedy mit einem Drehbohrgerät.

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