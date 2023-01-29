Outback Opal Hunters - Edelsteinjagd in Australien
Folge vom 29.01.2023: Harte Verhandlung
44 Min.Folge vom 29.01.2023Ab 12
Les Walsh ist gesundheitlich angeschlagen, deshalb suchen die „Buschmänner“ in Australien einen neuen Partner. Ist Ty Gross der richtige Kandidat für diese Aufgabe? Greg Scully kämpft derweil mit hartem Gestein und einem toughen Opalhändler. Die Schatzsuche auf dem Cathedral Claim ist ein kräftezehrender Knochenjob, deshalb hofft der „Bischof“ nach getaner Arbeit auf eine gerechte Entlohnung. Und die „Außenseiter“ schürfen zum ersten Mal unter Tage. Dabei müssen Joe Kalmar und Angel Dempsey in der Mine die Kohlendioxidkonzentration im Auge behalten.
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Genre:Dokumentation, Reality, im Freien/Outdoor
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 3, Season 5-8: Warner Bros. Discovery, Inc.