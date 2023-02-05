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Outback Opal Hunters - Edelsteinjagd in Australien

Diebe in der Nacht

DMAXFolge vom 05.02.2023
Diebe in der Nacht

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Outback Opal Hunters - Edelsteinjagd in Australien

Folge vom 05.02.2023: Diebe in der Nacht

44 Min.Folge vom 05.02.2023Ab 12

Die „Schwarzlicht-Crew“ hat seit Wochen keine wertvollen Opale mehr gefunden, deshalb ändern die Schatzsucher ihre Strategie. Paul Coon, John Nassar, Mark I’Anson und sein Stiefsohn Xavier wollen ab sofort auch unter Tage schürfen. Aber das ist nicht ungefährlich. Greg Scully und sein Partner Scott Stevens legen unterdessen auf dem Cathedral Claim in der Nähe von Coober Pedy eine Nachtschicht ein, damit ihnen Diebe nicht die Beute streitig machen. Und die „Mooka-Boys“ packen in Down Under das Schweißgerät aus, um ihre defekte Ausrüstung zu reparieren.

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