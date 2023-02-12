Outback Opal Hunters - Edelsteinjagd in Australien
Folge vom 12.02.2023: Verletzt, verirrt, verloren
44 Min.Folge vom 12.02.2023Ab 6
Die Tarantos müssen ein Problem aus dem Weg schaffen, denn der defekte Bulldozer blockiert den Zugang zu einer Opalschicht. Die Edelstein-Jäger nehmen die 47 Tonnen schwere Maschine mit einem Bagger an den Haken. Den „Durchstartern“ stehen ebenfalls die Schweißperlen auf der Stirn. Jaymin, Noah und „JC“ macht bei der Schatzsuche in Down Under die extreme Hitze zu schaffen. Das Thermometer zeigt in Lightning Ridge 40 Grad an. Und der „Bischof“ kämpft in Australien mit seiner Höhenangst. Greg Scully seilt sich in Coober Pedy in einen tiefen Schacht ab.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Reality, im Freien/Outdoor
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 3, Season 5-8: Warner Bros. Discovery, Inc.