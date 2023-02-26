Outback Opal Hunters - Edelsteinjagd in Australien
Folge vom 26.02.2023: Das Ende der Saison
44 Min.Folge vom 26.02.2023Ab 6
Den „Buschmännern“ fehlen bis zum anvisierten Saisonziel noch 200 000 australische Dollar. Doch bei Temperaturen bis zu 48 Grad laufen auf dem Mulga Claim die Maschinen heiß. Die „Schwarzlicht-Crew“ hofft beim Endspurt ebenfalls auf reiche Beute. Das Team hat seine zehn Tonnen schwere Anlage in Down Under an einen anderen Standort verlegt. Aber dann reißt plötzlich das Förderband. Und die „Durchstarter“ wollen genug Geld für einen Bohrer erwirtschaften. Dabei müssen sich die Edelstein-Jäger sputen, denn am Horizont nähern sich dunkle Gewitterwolken.
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Genre:Dokumentation, Reality, im Freien/Outdoor
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 3-8: Warner Bros. Discovery, Inc.