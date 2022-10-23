Outback Opal Hunters - Edelsteinjagd in Australien
Folge vom 23.10.2022: Wieder vereint
44 Min.Folge vom 23.10.2022Ab 12
Mäuse, Spinnen und Ungeziefer? Die „Tunnelratten“ nehmen in Grawin wieder die Arbeit auf. Nach heftigen Regenfällen wissen Bayden Pearse und seine Verlobte Leese Grobe nicht, was sie auf ihrem Claim erwartet. Die „Durchstarter“ kaufen unterdessen in Sydney neue Gerätschaften ein. Bei der Gelegenheit statten Jaymin Sullivan und Noah McDonough ihrem Kollegen „JC“ Caruana einen Besuch ab, der sich rund hundert Kilometer entfernt nach einem Beinbruch im Haus seiner Eltern erholt. Und die „Schwarzlicht-Crew“ findet in Down Under einen riesigen Opal.
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Genre:Dokumentation, Reality, im Freien/Outdoor
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 3-8: Warner Bros. Discovery, Inc.