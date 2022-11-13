Outback Opal Hunters - Edelsteinjagd in Australien
Folge vom 13.11.2022: Not macht erfinderisch
44 Min.Folge vom 13.11.2022Ab 12
Angel Dempsey und Juan Vasco haben sich auf der Suche nach einem neuen Claim mit ihrem Wagen festgefahren. Kann sich das Duo mit einer Seilwinde aus dieser misslichen Lage befreien? Die Tarantos verladen unterdessen 30 Tonnen Ausrüstung. Die Mine des Teams ist erschöpft, deshalb wechseln Joe, Micky und Viviane den Standort. Und Isaac Andreou sucht mit seiner Schwester Sofia in South West Queensland nach seltenen Yowah-Opalen. Die auffällige Musterung der Edelsteine entsteht durch Risse im Eisenerz. Manche Exemplare sind bis zu 100 000 Dollar wert.
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Genre:Dokumentation, Reality, im Freien/Outdoor
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 3-8: Warner Bros. Discovery, Inc.