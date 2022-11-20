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Outback Opal Hunters - Edelsteinjagd in Australien

Nichts geht mehr

DMAXFolge vom 20.11.2022
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Outback Opal Hunters - Edelsteinjagd in Australien

Folge vom 20.11.2022: Nichts geht mehr

44 Min.Folge vom 20.11.2022Ab 12

Ein großer Claim mit viel Geröll: Die „Schwarzlicht-Crew“ verlegt ihre zehn Tonnen schwere Anlage in Australien an einen anderen Standort. Aber der Umzug tut „Opalzilla“ nicht gut. Ein Kabelbruch setzt die Maschine außer Gefecht. Die Cheals bleiben auf dem „Lemonade Field“ ebenfalls nicht von technischen Schäden verschont. Die Achse der Waschanlage ist gebrochen. Können Chris und seine Söhne Oscar und Rory das Problem mit Ersatzteilen aus einem alten Truck beheben? Und die „Durchstarter“ wollen mit dem Presslufthammer den Weg in eine Mine freilegen.

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