Outback Opal Hunters - Edelsteinjagd in Australien
Folge vom 27.11.2022: Der letzte Versuch
44 Min.Folge vom 27.11.2022Ab 12
Die „Mooka Boys“ hoffen auf einem entlegenen Opalfeld in Australien auf reiche Beute. Die Brüder Matthew und Colin Kathagan und ihr Teamleiter Leif Zanzer peilen dort eine Ausbeute von 60 000 Dollar an. Die Cheals stehen unterdessen in der Nähe von Lightning Ridge mit dem Rücken zur Wand. Die Männer mobilisieren bei der Jagd nach kostbaren Edelsteinen ihre letzten Geldreserven. Und Rod Manning sucht in Down Under einen neuen Schürfpartner, der sich nicht vor harter Arbeit scheut. Ist der 16-jährige Damien McBride den Strapazen im Outback gewachsen?
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Genre:Dokumentation, Reality, im Freien/Outdoor
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 3, Season 5-8: Warner Bros. Discovery, Inc.