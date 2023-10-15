Outback Opal Hunters - Edelsteinjagd in Australien
Folge vom 15.10.2023: Glücksritter
45 Min.Folge vom 15.10.2023Ab 6
Hohe Investitionen und eine bescheidene Ausbeute: Die „Buschmänner“ stehen in Down Under mit dem Rücken zur Wand. Rod Manning, Ty Gross und Les Walsh müssen im Bundesstaat New South Wales um einen Freundschaftsdienst bitten, um ihre Saison zu retten. Die „Mooka Boys“ versuchen unterdessen in South Australia einen alten Kipplaster zu reparieren. Das Vehikel wurde seit zehn Jahren nicht mehr bewegt. Und am Förderkorb der „Digi Diggers“ ist eine Rolle gebrochen. Lisa Van Heijningen und Josiah Kotzur suchen in einer alten Mine nach passenden Ersatzteilen.
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Genre:Dokumentation, Reality, im Freien/Outdoor
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 3-8: Warner Bros. Discovery, Inc.