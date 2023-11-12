Outback Opal Hunters - Edelsteinjagd in Australien
Folge vom 12.11.2023: Hart am Abgrund
44 Min.Folge vom 12.11.2023Ab 6
Les Walsh und Rod Manning haben einen neuen Schacht gebohrt und versetzen in Down Under ihre Förderanlage. Die „Buschmänner“ stehen bei der Schatzsuche mächtig unter Druck, denn die Saison entsprach bis dato in keiner Weise den Erwartungen. Die „Opalflüsterer“ nehmen unterdessen wieder die Arbeit auf, nachdem Rekordniederschläge im Outback ihren Claim geflutet haben. Sofia Andreou und ihr Bruder Isaac suchen nach seltenen Yowah-Nussopalen, die sich im Inneren eisenhaltiger Gesteinsbrocken gebildet haben. Die Edelsteine sind absolut einzigartig.
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Genre:Dokumentation, Reality, im Freien/Outdoor
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 3-8: Warner Bros. Discovery, Inc.