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Outback Opal Hunters - Edelsteinjagd in Australien

Ein Fass voller Nüsse

DMAXFolge vom 26.11.2023
Ein Fass voller Nüsse

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Outback Opal Hunters - Edelsteinjagd in Australien

Folge vom 26.11.2023: Ein Fass voller Nüsse

45 Min.Folge vom 26.11.2023Ab 12

Die Brüder Mathew und Colin Kathagen sehnen das Saisonende herbei. Die Hitze und Luftfeuchtigkeit in Andamooka sind fast unerträglich. Die „Buschmänner“ versuchen unterdessen mit ihrem Bohrer eine Schicht aus Sand, Kies und Kieselsäure zu durchbrechen. Unter Tage bekommen es die Männer dann mit aufgeweichtem Boden zu tun. Und die „Digi Diggers“ experimentieren mit neuen Schürfmethoden. Josiah Kotzur und Lisa van Heiningen legen mit einem Hochdruckreiniger im australischen Outback kostbare Yowah-Nüsse frei. Die darin enthaltenen Opale sind sehr selten.

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