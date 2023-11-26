Outback Opal Hunters - Edelsteinjagd in Australien
Folge vom 26.11.2023: Ein Fass voller Nüsse
45 Min.Folge vom 26.11.2023Ab 12
Die Brüder Mathew und Colin Kathagen sehnen das Saisonende herbei. Die Hitze und Luftfeuchtigkeit in Andamooka sind fast unerträglich. Die „Buschmänner“ versuchen unterdessen mit ihrem Bohrer eine Schicht aus Sand, Kies und Kieselsäure zu durchbrechen. Unter Tage bekommen es die Männer dann mit aufgeweichtem Boden zu tun. Und die „Digi Diggers“ experimentieren mit neuen Schürfmethoden. Josiah Kotzur und Lisa van Heiningen legen mit einem Hochdruckreiniger im australischen Outback kostbare Yowah-Nüsse frei. Die darin enthaltenen Opale sind sehr selten.
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Genre:Dokumentation, Reality, im Freien/Outdoor
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 3-8: Warner Bros. Discovery, Inc.