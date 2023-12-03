Outback Opal Hunters - Edelsteinjagd in Australien
Folge vom 03.12.2023: Hohe Ziele
44 Min.Folge vom 03.12.2023Ab 6
Die „Außenseiter“ wechseln nach starken Regenfällen in Australien den Standort. Angel Dempsey und Issy Glen verlegen ihren Radlader auf einen anderen Claim. Die „Buschmänner“ kämpfen in Grawin ebenfalls mit Überschwemmungen. Rod Manning und Les Walsh versuchen dort einen Schacht auszupumpen, in dem meterhoch das Wasser steht. Und die „Schwarzlicht-Crew“ hat einen Großteil der Saison damit verbracht, eine riesige Grube auszuheben. Jetzt könnten sich die Mühen für Mark I'Anson, seinen Stiefsohn Xavier, Paul Coon und John Nasser endlich auszahlen.
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Genre:Dokumentation, Reality, im Freien/Outdoor
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 3-8: Warner Bros. Discovery, Inc.