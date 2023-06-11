Outback Opal Hunters - Edelsteinjagd in Australien
Folge vom 11.06.2023: Ein Mann sieht rot
45 Min.Folge vom 11.06.2023Ab 6
Die „Buschmänner“ holen sich in Australien Verstärkung mit ins Boot. Ben Moses hat schon als Karosserie-Ausbeuler, Autolackierer, Koch und Bootsmechaniker gearbeitet. Aber kann der Neuling auch einen tonnenschweren Bohrer bedienen? Chris Cheal, sein Sohn Oscar und dessen Freund Farren Lamb starten unterdessen in New South Wales ein gefährliches Projekt. Die Männer tragen eine opalhaltige Säule ab, die sowohl ihre als auch die angrenzenden Minen stützt. Und die „Schwarzlicht-Crew“ blättert in Down Under 10 000 Dollar für Reparaturen auf den Tisch.
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Genre:Dokumentation, Reality, im Freien/Outdoor
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 3-8: Warner Bros. Discovery, Inc.