Outback Opal Hunters - Edelsteinjagd in Australien
Folge vom 16.07.2023: Volltreffer
44 Min.Folge vom 16.07.2023Ab 6
Die Betriebskosten haben sich in den letzten zwei Jahren verdoppelt. Den „Mooka Boys“ geht in South Australia das Geld aus. Deshalb suchen Matt Kathagan, sein Bruder Colin und Leif Tanzer einen Investor. Sofia Andreou setzt unterdessen im Bundesstaat Queensland ihr Leben aufs Spiel. Die Edelstein-Jägerin seilt sich auf der Suche nach kostbaren Yowah-Nuss-Opalen in ein Bohrloch ab. Einige dieser Schätze sind 300-mal wertvoller als Gold. Und die „Schwarzlicht-Crew“ bewegt in Coober Pedy tonnenweise Erdreich. Zahlt sich die Plackerei für das Team aus?
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Genre:Dokumentation, Reality, im Freien/Outdoor
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 3, Season 5-8: Warner Bros. Discovery, Inc.