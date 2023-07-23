Outback Opal Hunters - Edelsteinjagd in Australien
Folge vom 23.07.2023: Geheime Schächte
45 Min.Folge vom 23.07.2023Ab 6
Die Cheals suchen in Down Under einen neuen Claim. Bei den Probebohrungen packt auch das Nesthäkchen der Familie mit an. Luca ist erst 16 Jahre alt. Die „Außenseiter“ tragen unterdessen in Australien eine fünf Meter dicke Erdschicht ab. Angel Dempsey muss bei der Arbeit hoch konzentriert zu Werke gehen, denn unter der Oberfläche befinden sich alte Tunnel und Schächte. Und die „Schwarzlicht-Crew“ hat für ihren Bagger einen neuen Reißzahn eingekauft. Damit wollen die „Edelstein-Jäger“ ihren Schürfspot in Coober Pedy in eine Tagebau-Grube umwandeln.
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Genre:Dokumentation, Reality, im Freien/Outdoor
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 3-8: Warner Bros. Discovery, Inc.