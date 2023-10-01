Outback Opal Hunters - Edelsteinjagd in Australien
Folge vom 01.10.2023: Ein Hoffnungsschimmer
44 Min.Folge vom 01.10.2023Ab 12
Die „Schwarzlicht-Crew“ reißt in Down Under die Stollen einer verlassenen Mine auf. Das Gestein aus den alten Gängen landet in der riesigen Sortieranlage der Edelstein-Jäger. Die „Mooka Boys“ legen derweil im australischen Outback den Boden unter einer Abraumhalde frei. Denn dort liegen möglicherweise kostbare Opale verborgen. Doch bei der Arbeit gerät der Bagger des Teams aus dem Gleichgebiet. Und Rod Manning, Les Walsh und Ty Gross schrammen im Bundesstaat New South Wales beim Umzug auf ihren neuen Claim haarscharf an einer Katastrophe vorbei.
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Genre:Dokumentation, Reality, im Freien/Outdoor
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 3-8: Warner Bros. Discovery, Inc.