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Outback Opal Hunters - Edelsteinjagd in Australien

Die Probebohrung

DMAXFolge vom 09.02.2025
Die Probebohrung

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Outback Opal Hunters - Edelsteinjagd in Australien

Folge vom 09.02.2025: Die Probebohrung

45 Min.Folge vom 09.02.2025Ab 6

Der Transport des Baggers von „Digger's Gully“ an den neuen, zwanzig Kilometer entfernten Claim hat Dan Measey mehrere Tausend Dollar gekostet. Doch noch kann der Edelsteinjäger dort keine Opale ausgraben. Denn „Benitos Folly“ ist ein höhlenartiges Netz aus vier Meter hohen Stollen. Dan muss an Ort und Stelle erst Platz schaffen für seine schweren Maschinen. Und Oscar Cheal inspiziert mit seiner Schwester einen Spot, an dem das Team vor einem Jahr farbige Edelsteine entdeckt hat. Die Chancen stehen gut, dass dort noch weitere Schätze verborgen liegen.

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