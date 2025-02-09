Outback Opal Hunters - Edelsteinjagd in Australien
Folge vom 09.02.2025: Family first
45 Min.Folge vom 09.02.2025Ab 6
Paul Coon trägt auf dem „Servo Claim“ mit dem Bagger den Abraum ab. Und Mark I’Anson verschiebt die Erdhaufen mit der Planierraupe, damit sie die freigelegte Wand nicht wieder verschütten. Dabei müssen die Männer darauf achtgeben, dass sie sich mit ihren tonnenschweren Maschinen nicht in die Quere kommen. Und Matt Kathagen lässt in Andamooka alles stehen und liegen, denn seine kleine Tochter ist krank. Das Mädchen ist dehydriert und wird in ein Krankenhaus nach Adelaide geflogen. In dieser schwierigen Situation will der Opalschürfer bei seiner Familie sein.
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Genre:Dokumentation, Reality, im Freien/Outdoor
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 3-8: Warner Bros. Discovery, Inc.