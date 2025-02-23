Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Outback Opal Hunters - Edelsteinjagd in Australien

Kampf mit der Technik

DMAXFolge vom 23.02.2025
Kampf mit der Technik

Kampf mit der TechnikJetzt kostenlos streamen

Outback Opal Hunters - Edelsteinjagd in Australien

Folge vom 23.02.2025: Kampf mit der Technik

45 Min.Folge vom 23.02.2025

Rachel packt mit an. Mark I’Anson Frau soll eine Fuhre Gestein zur Sortieranlage transportieren, damit das Team beim Schürfen keine Zeit verliert. Beim Abladen kämpft die Finanzchefin der „Schwarzlicht-Crew“ mit der Hydraulik des Muldenkippers. Die „Buschmänner“ legen derweil ihre einsturzgefährdete Mine still. Dort zu arbeiten wäre zu gefährlich. Und auf dem Lunatic-Opalfeld wird es immer heißer. Die hohen Temperaturen setzen den Edelsteinjägern mächtig zu. Deshalb haben Matt und Cozza Kathagen einen Unterstand gebaut, der ihnen als Sonnenschutz dienen soll.

Alle verfügbaren Folgen