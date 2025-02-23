Outback Opal Hunters - Edelsteinjagd in Australien
Folge vom 23.02.2025: Wassermangel
45 Min.Folge vom 23.02.2025Ab 6
Dan Measey setzt bei der Schatzsuche in Australien auf künstliche Intelligenz. Der Edelsteinjäger hat an der Baggerschaufel eine Kamera installiert. Und ein KI-Programm gleicht die Echtzeitbilder mit Aufnahmen in einer riesigen Datenbank ab. Lassen sich mit dieser Methode in der Felswand kostbare Opale identifizieren? Und Lee Hobden und Roger Williams geht beim Schürfen das Wasser aus. Rund um den Government-Tank-Claim herrscht seit Monaten Dürre. Der Pegel ist bei brütender Hitze so stark gesunken, dass die Pumpe der Waschanlage Schlamm ansaugt.
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Genre:Dokumentation, Reality, im Freien/Outdoor
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 3-8: Warner Bros. Discovery, Inc.