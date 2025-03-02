Outback Opal Hunters - Edelsteinjagd in Australien
Folge vom 02.03.2025: Viel Staub um Nichts
45 Min.Folge vom 02.03.2025
Dan Measey und seiner Partnerin Renee Everest läuft in Australien die Zeit davon. In Coober Pedy steigen die Temperaturen auf 50 Grad. Dort wird es bald zu heiß sein, um kostbare Edelsteine auszugraben. Und der Wind bläst direkt in den höhlenartigen Claim des Duos und wirbelt dort jede Menge Staub auf. Die Schatzsucher sehen im Tunnel kaum die eigene Hand vor Augen. Die Brüder Matt und Cozza Kathagen haben in Down Under ebenfalls mit widrigen Umständen zu kämpfen. Je näher die „Mooka Boys“ den Opalen kommen, desto mehr läuft bei der Arbeit schief.
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Genre:Dokumentation, Reality, im Freien/Outdoor
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 3-8: Warner Bros. Discovery, Inc.