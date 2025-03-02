Outback Opal Hunters - Edelsteinjagd in Australien
Folge vom 02.03.2025: Bis zum letzten Tropfen
44 Min.Folge vom 02.03.2025Ab 12
Mark I‘Anson wurde vom Bagger am Kopf getroffen. Er hat starke Schmerzen, möglicherweise ist sein Kiefer gebrochen. Ein Rettungswagen bringt den Opalschürfer zum Flugplatz, von dort aus wird er nach Adelaide in ein Krankenhaus geflogen. Erreicht die „Schwarzlicht-Crew“ in Coober Pedy trotzdem das anvisierte Saisonziel? Und die „Mooka Boys“ bangen um ihre letzte einsatzfähige Maschine. Der Motor des alten Baggers droht bei extremen Temperaturen zu überhitzen. Außerdem geht dem Team der Sprit aus. Die letzten finanziellen Reserven reichen noch für eine Tankfüllung.
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Genre:Dokumentation, Reality, im Freien/Outdoor
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 3-8: Warner Bros. Discovery, Inc.