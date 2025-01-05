Outback Opal Hunters - Edelsteinjagd in Australien
Folge vom 05.01.2025: Nachtschicht
44 Min.Folge vom 05.01.2025Ab 12
Angel Dempsey prüft in Andamooka denn Ölstand des Bulldozers. Die Planierraupe hat stolze 50 Jahre auf dem Buckel und im Rückwärtsgang streikt manchmal die Kupplung. Deshalb ist die Maschine nicht leicht zu handhaben. Kann Angel das tonnenschwere Ungetüm bändigen? Die „Schwarzlicht-Crew“ legt derweil in Australien eine Zwangspause ein. Der starke Wind bläst den Sand in alle Ritzen und könnte die schweren Maschinen lahmlegen. Dieses Risiko wollen die „Outback Opal Hunters“ nicht auf sich nehmen. Die verlorene Zeit muss die Truppe aber wieder gutmachen.
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Genre:Dokumentation, Reality, im Freien/Outdoor
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 3-8: Warner Bros. Discovery, Inc.