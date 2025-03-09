Outback Opal Hunters - Edelsteinjagd in Australien
Folge vom 09.03.2025: Schürfen für die Rente
44 Min.Folge vom 09.03.2025Ab 6
In Grawin wüten verheerende Feuer. Das Camp der „Buschmänner“ blieb zwar von den Flammen verschont, aber die nächste Katastrophe ist schon im Anmarsch. Der Wetterdienst kündigt heftige Niederschläge an. Der Regen würde zwar die Brände löschen, doch die großen Wassermengen könnten die Minen überfluten. Die Schürfsaison steht für Rod Manning und Co. unter keinem guten Stern. Die „Außenseiter“ treffen sich derweil mit einem Opal-Händler, der für einen chinesischen Interessenten eine große Menge Edelsteine sucht. Der Truppe winkt ein lukratives Geschäft.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Reality, im Freien/Outdoor
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 3-8: Warner Bros. Discovery, Inc.