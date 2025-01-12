Outback Opal Hunters - Edelsteinjagd in Australien
Folge vom 12.01.2025: Verbrannte Erde
45 Min.Folge vom 12.01.2025
Opale, die bereits in Schmuckstücke eingefasst sind, bringen mehr Geld ein. Doch zunächst müssen Cody Polglase und Angel Dempsey in Andamooka einen passenden Stein finden. Der Kunde wünscht sich ein Exemplar mit vielen leuchtenden Farben. Das Duo peilt in dieser Saison eine Ausbeute von 200 000 australischen Dollar an. Und Chris Cheal hat sich in schwierigen Zeiten sogar einen siebenstelligen Betrag zum Ziel gesetzt. Auch seine Kinder packen bei der Arbeit mit an. Aber eine defekte Wasserpumpe wirft in Down Under die Pläne der Truppe über den Haufen.
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Genre:Dokumentation, Reality, im Freien/Outdoor
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 3-8: Warner Bros. Discovery, Inc.