Outback Opal Hunters - Edelsteinjagd in Australien
Folge vom 12.01.2025: Die Sprengung
44 Min.Folge vom 12.01.2025Ab 6
Leif Tanzer und die Brüder Matthew und Cozza Kathagen heben in Australien eine Grube aus. Aber je tiefer die „Mooka Boys“ ins Erdreich vordringen, desto härter ist das Gestein. Die Männer befürchten, dass ihre Maschinen bei der Arbeit Schaden nehmen. Deshalb wendet sich das Trio an einen Sprengstoffexperten. Lee Hobden und Roger Williams verfolgen bei der Edelsteinjagd eine andere Strategie. Das Duo durchsiebt in Down Under mit einer Waschanlage 60 alte Abraumhalden. Die Glücksritter haben es auf Opale abgesehen, die andere Schürfer übersehen haben.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Reality, im Freien/Outdoor
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 3-8: Warner Bros. Discovery, Inc.