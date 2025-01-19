Outback Opal Hunters - Edelsteinjagd in Australien
Folge vom 19.01.2025: Frisch verliebt
45 Min.Folge vom 19.01.2025Ab 6
Sam Mehan schlägt sich in Grawin als Einzelkämpferin durch, während ihre Partner Rod Manning und Les Walsh ihr Glück rund acht Kilometer entfernt an anderer Stelle versuchen. Als die Winde streikt, ist die 28-jährige Opalschürferin aber doch auf Hilfe angewiesen. Bringen die „Buschmänner“ das defekte Arbeitsgerät wieder in Schwung? Und Renee Everest stürzt sich in Down Under in ein großes Abenteuer. Die Reitlehrerin will zu ihrem Freund nach Coober Pedy ziehen, um dort Edelsteine auszugraben. Das Duo schaut sich gemeinsam eine verlassene Mine an.
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Genre:Dokumentation, Reality, im Freien/Outdoor
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 3-8: Warner Bros. Discovery, Inc.