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Paare

Fall 9 (Sibel Kekilli / Christian Ulmen)

OneGateStaffel 1Folge 9
Fall 9 (Sibel Kekilli / Christian Ulmen)

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Folge 9: Fall 9 (Sibel Kekilli / Christian Ulmen)

5 Min.Ab 6

Deutschlands Top-Schauspieler:innen geben sich auf dem Sofa die Ehre. Eine Kamera, ein Paar und ein unsichtbarer Therapeut - in pointierten Mini-Dramen von drei Minuten erleben die Zuschauer:innen Beziehungsgeschichten in all ihren Facetten.

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