ProSiebenStaffel 1Folge 5vom 20.08.2015
Istanbul

Folge 5: Istanbul

42 Min.Folge vom 20.08.2015Ab 12

Palina Rojinski traut sich wieder aus ihrer digitalen Komfortzone in ein Offline-Leben. In der Metropole Istanbul beginnt für die Moderatorin das Großstadt-Abenteuer - ohne Geld und ohne gelernte Hilfsmittel wie Telefon, Facebook oder Twitter. Sie kennt nichts und niemanden: ein Städtetrip ins Ungewisse! Nur mit dem Nötigsten ausgestattet wirft sich Palina für 48 Stunden in den Großstadtdschungel von Istanbul.

ProSieben

