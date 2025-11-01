Paradise Kitchen Bali
Folge 1: Jackfruit
23 Min.Ab 6
Gemeinsam mit einem balinesischen Koch enthüllt Lauren uralte Rezepte und Techniken und zeigt, wie die vielseitige Jackfrucht in traditionellen und modernen Gerichten eine herausragende Rolle spielt.
Genre:Reise, Abenteuer, Kochen
Produktion:NL, 2023
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© TERN Distribution