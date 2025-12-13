Zum Inhalt springenBarrierefrei
TLCStaffel 3Folge 1vom 13.12.2025
45 Min.Folge vom 13.12.2025Ab 12

Das Team erkundet einen Ort, der direkt aus einem Albtraum stammen könnte: Das Waverly Hills Sanatorium. Mehr als 6000 Menschen starben hier, jeder von ihnen durchlief die sogenannte “Leichenrutsche”. Während Tanner die extremste paranormale Erfahrung seiner Laufbahn macht, bringt Dakota die Gruppe an ihre mentalen Grenzen. Können sie ihre Ängste besiegen?

