Paranormal Roadtrip
Folge vom 07.02.2026: Spuk im Krankenhaus
45 Min.Folge vom 07.02.2026Ab 12
Erstmals erforschen die paranormalen Experten das Old Nazareth Hospital, tausende Menschen sind hier auf grausame Weise gestorben. Ein Puppenzimmer bringt Chelsea aus der Fassung und auf den Gängen des Spuk-Krankenhauses soll die „blaue Nonne“ herumstreifen. Doch was hat es mit den Poltergeistern auf sich?
Genre:Paranormal
Altersfreigabe:
12
